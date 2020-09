Borsa: offerte di Euronext, Deutsche e Six su tutto gruppo

(ANSA) - MILANO, 12 SET - Le offerte non vincolanti per Borsa Italiana delle tre pretendenti (Euronext con Cdp, Deutsche Borse che lo aveva già chiarito e Six) sono tutte sull'intero perimetro del gruppo messo in vendita dal London Stock Exchange.

E' quanto confermano fonti vicine al dossier.

Ora Lse dovrà decidere le scadenze per le offerte vincolanti, che probabilmente verranno poste attorno alla metà di ottobre, e la gara a tre è quindi lanciata non solo per la gestione dei listini azionari di Piazza Affari, ma anche tra l'altro per il mercato telematico dei titoli di Stato Mts e per la società Elite. (ANSA).