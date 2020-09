Gualtieri: Borsa trovi collocazione in Mercato Unico

- "Auspico che il gruppo Borsa Italiana trovi la sua collocazione strategica all'interno del Mercato Unico e dell'Eurozona": lo si legge in una nota del ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri. "L'operazione di mercato in corso evidenzierà il valore e le prospettive di sviluppo del gruppo italiano. Le istituzioni italiane sono coinvolte, e valuteranno, secondo le proprie competenze, i progetti di investimento che saranno configurati. Il governo e le autorità dio vigilanza valuteranno le offerte "ai sensi della normativa sul golden power e delle normative di settore sui mercati, al fine di assicurare la sana e prudente gestione, la competitività, e la tutela degli interessi pubblici sottesi a tali asset strategici". Lo si legge in una nota del Mef.