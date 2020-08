Ferrero primo italiano fra 500 piu' ricchi mondo,Bezos il re

(ANSA) - NEW YORK, 10 AGO - La pandemia non ferma Jeff Bezos: il patron di Amazon si conferma il paperone del mondo con una fortuna di 187,0 miliardi di dollari. Al secondo posto Bill Gates con 120,6 miliardi, seguito da Mark Zuckerberg con 101,7 miliardi. E' quanto emerge dal Bloomberg Billionaires Index, che fotografa le 500 persone piu' ricche al mondo. Nella top five si piazza al quarto posto Mukesh Ambani al quarto posto, mentre Bernard Arnault e' quinto con 80,2 miliardi. Il primo italiano in classifica, al 29mo posto, e' Giovanni Ferrero, il patron della Nutella, con 32,9 miliardi. Leonardo del Vecchio e' in 56ma posizione con 20,4 miliardi. (ANSA).