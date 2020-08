Borsa: Europa oscilla, aspetta Wall street

(ANSA) - MILANO, 10 AGO - I mercati in Europa sembrano incerti sulla direzione da prendere. Tra continue oscillazioni entrano nella seconda parte della seduta in terreno positivo.

Londra dello 0,3%, Parigi dello 0,34%, Milano dello 0,45%, Madrid dello 0,9% e solo Francoforte resta piatta (+0,04%). I timori per le crescenti tensioni USA-Cina da una parte e dall'altra le nuove misure di stimolo statunitensi, bisognerà aspettare l'avvio di Wall Street per una rotta più stabile.Tra i settori positivi le banche e gli assicurativi, deboli i tecnologici. (ANSA).