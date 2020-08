Borsa: Europa apre in rialzo, Francoforte +0,4%

(ANSA) - MILANO, 10 AGO - Avvio positivo per i mercati azionari in Europa. L'indice FTSE-100 si posiziona a quota 6.032 in apertura e poi sale in rialzo dello 0,32% a 6.052 punti.

Parigi apre in rialzo dello 0,32% a quota 4.905 punti, Francoforte dello 0,43% a quota 12.729. (ANSA).