Banche: Crédit Agricole FriulAdria, utile 26mln (-24,3%)

(ANSA) - TRIESTE, 06 AGO - Il CdA di Credit Agricole Friuladria ha approvato il bilancio semestrale al 30 giugno che chiude con un utile netto a 26 milioni di euro (-24,3% su anno precedente); impieghi e raccolta in crescita, 2.000 nuovi mutui e 9.000 clienti acquisiti e, infine, 660 milioni erogati a privati e aziende del Nord Est. In risposta all'emergenza Coronavirus sono stati inoltre erogati oltre 3.300 finanziamenti a valere sul Decreto Liquidità, per un totale di 166 milioni. La Banca infine ha accolto 12.400 richieste di moratoria di privati e aziende del territorio per un valore complessivo di oltre 1.700 milioni In una nota Crédit Agricole FriulAdria sottolinea che anche nella prima parte dell'anno in corso è stato confermato il ruolo di "banca vicina alle esigenze della clientela e della comunità". Al 30 giugno gli impieghi sono pari a 8 miliardi di euro, (+3,2% su dicembre 2019). Per quanto riguarda le erogazioni a medio-lungo termine alle aziende, sono stati erogati quasi 430 milioni, di cui 190 milioni in Friuli Venezia Giulia e 240 milioni in Veneto. La banca non distribuirà dividendi agli azionisti, adeguandosi alle indicazioni della BCE. (ANSA).