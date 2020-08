Casa: notai, compravendite immobiliari 2019 +4,76%

(ANSA) - ROMA, 05 AGO - Il 2019 è stato un anno in crescita nel settore delle compravendite immobiliari: in particolare si è rilevato un aumento del 4,76% rispetto al 2018 (853.247 compravendite di fabbricati abitativi rispetto a 815.460 del 2018). E' quanto risulta dai Dati statistici notarili diffusi oggi dal Consiglio nazionale del Notariato. La crescita è accentuata nel secondo semestre con un aumento del 3,46% delle vendite rispetto al primo. Il capitale complessivo erogato dagli istituti di credito per finanziamenti ipotecari nel 2019 è stato di circa 63,7 miliardi di Euro. Il 97% è rappresentato dai finanziamenti per l'acquisto di fabbricati. E' quanto risulta dai dati sulle compravendite immobiliari diffusi oggi dal Consiglio nazionale del Notariato. In calo nel 2019 le surroghe che rappresentano solo l'8% (ANSA).