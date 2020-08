Natixis: Riahi lascia, Nicolas Namias nuovo ad

(ANSA) - ROMA, 03 AGO - François Riahi lascia la carica di amministratore delegato di Natixis e membro del consiglio di amministrazione del Groupe BPCE "a causa delle differenze strategiche relative alle opzioni del piano futuro di Natixis".

Lo si legge in una nota secondo cui "al fine di preparare il nuovo piano strategico, il consiglio di amministrazione ha deciso di nominare Nicolas Namias come amministratore delegato con effetto dal 4 agosto 2020".

Il presidente del consiglio di amministrazione di Natixis Laurent Mignon, ha lodato Riahi che "negli ultimi due anni in condizioni particolarmente difficili, ha realizzato una serie di importanti progetti, come il trasferimento del business dei servizi finanziari specializzati a BPCE, la creazione di un leader europeo nella gestione patrimoniale assicurativa con La Banque Postale, la vendita in corso del 29,5% della partecipazione di Natixis in Coface e lo sviluppo di un'unica piattaforma assicurativa non vita per il gruppo". (ANSA).