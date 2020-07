Enac: in 2019 traffico passeggeri a 192 mln, +4%

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - Il trasporto aereo, nel 2019, ha segnato un incremento del traffico passeggeri del 4%, a oltre 192 milioni. Lo rende noto l'Enac nel rapporto annuale 2019.

Fiumicino si conferma il primo aeroporto con oltre 43,3 milioni di passeggeri (+1,1%), seguito da Malpensa con oltre 28,7 milioni di passeggeri (+16,9%) e Bergamo, con quasi 14 milioni di passeggeri (+7,5%). Quindi Venezia, con 11,5 milioni di passeggeri (+3,7%) e Napoli, con circa 11 milioni di passeggeri (+9%).

Per quanto riguarda le compagnie aeree, Ryanair è sempre prima in Italia. Il vettore irlandese nel 2019 ha trasportato complessivamente oltre 40,52 milioni di passeggeri, secondo posto per Alitalia con 21,7 milioni di passeggeri e in terza posizione Easyjet con 19,16 milioni di passeggeri. Circa il traffico nazionale (solo partenze) è prima Alitalia, seguita da Ryanair ed Easyjet. (ANSA).