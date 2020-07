Brembo si rafforza in Pirelli e sale al 4,99%

(ANSA) - MILANO, 29 LUG - Brembo si rafforza nel capitale di Pirelli raggiungendo la quota del 4,99%. Lo rende noto Brembo evidenziando che "adottando un approccio non speculativo e di lungo periodo, ha deciso autonomamente di investire in Pirelli, azienda che per storia, brand, leadership e propensione all'innovazione rappresenta, come Brembo, un'eccellenza italiana".

Brembo, sia direttamente sia tramite la società controllante Nuova FourB, ha terminato il processo di acquisto raggiungendo il 4,99% del capitale di Pirelli.

La società dei freni chiude il primo semestre dell'anno con ricavi a 951 milioni di euro (-28,2%) e l'utile netto di 20 milioni di euro, rispetto ai 123 milioni dello stesso periodo dell'anno scorso. Il margine operativo lordo (Ebitda) ammonta a 143,3 milioni, rispetto a 270,6 milioni del primo semestre dell'anno scorso. Il margine operativo netto (Ebit) si attesta a 38,8 milioni e si confronta con 174,5 milioni dello stesso periodo del 2019. (ANSA).