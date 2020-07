Borsa: Europa stabile dopo Wall street, Londra +0,5%

(ANSA) - MILANO, 17 LUG - Listini azionari del Vecchio continente attorno alla parità dopo l'avvio di Wall street e in attesa del Consiglio Ue incentrato sul Recovery fund: Londra è la migliore del gruppo e sale dello 0,5%, con Milano piatta, Francoforte in calo dello 0,1% e Parigi un po' più debole in calo di circa mezzo punto percentuale.

Sulla Borsa francese pesano soprattutto le vendite su qualche titolo bancario, con Bnp e Societè generale in calo di oltre il due per cento. In Piazza Affari sempre bene Stm (+2%), accelera Ubi che sale dell'1,6% a 3,28 euro, fiacca Intesa che scende dello 0,7%.

In calo attorno a un punto percentuale Atlantia con Mediobanca e Generali. In ribasso attorno al 2% Exor, Campari e Moncler.

