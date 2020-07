Borsa: Milano positiva, corre Stm, Atlantia tenta recupero

(ANSA) - MILANO, 10 LUG - Piazza Affari archivia la settimana all'insegna deil rialzo (Ftse Mib +1,34%) con un listino spinto dal rally di Stm (+5,06%) in linea con gli altri tecnologici grazie ai ricavi trimestrali migliori delle attese del colosso taiwanese dei chip Tsmc. Ha tentato di risalire la china Atlantia (+2,14% a 13,39 euro) in un mercato che confida in una riassetto del gruppo che comprende Aspi per scongiurare la revoca della concessione autostradale.

Acquisti su Interpump (-3,14%) e sulle banche con Mediobanca (+2,77%) e Unicredit (+2,68%) a guidare la crescita. Intesa ha guadagnato l'1,98% a 1,76 euro e Ubi l'1,25% a 3,07 euro al termine della prima settimana dell'ops. Sul fronte opposto cede Saipem (-0,76%) con Terna (-0,52%). Debole anche Inwit (-0,7%) mentre il titolo Tim (+0,79%) è indifferente all'esclusione di Huawei da una gara per il 5G e dagli scenari sulla newco per la rete. Fuori dal paniere principale vola Molmed (+11,14% a 0,51 euro) grazie al fatto che l'opa della giapponese Agc prosegue nel rispetto delle condizioni previste dal golden power. (ANSA).