Atlantia: chiude con scivolone in Piazza Affari, -8%

(ANSA) - MILANO, 09 LUG - Le tensioni per la concessione di Autostrade per l'Italia pesano sulla controllante Atlantia: il titolo, debole per tutta la giornata, ha chiuso in Borsa a Milano con un ribasso dell'8,2% a 13,1 euro. Scambi molto forti: nella seduta sono passate di 5,8 milioni di azioni, contro il milione e 400mila scarse di tutta la giornata di ieri.