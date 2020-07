Dadone, misuriamo e pubblichiamo i tempi delle pratiche Pa

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - C'è "il dovere di misurazione e pubblicazione dei tempi di erogazione delle pratiche della Pubblica amministrazione", per capire quanto gli uffici impiegano "a fornire una carta d'identità o la cig o la pensione d'invalidità". Così la ministra della P.a, Fabiana Dadone, intervenendo in conferenza stampa sul decreto semplificazioni. I tempi di erogazione delle pratiche, ha spiegato, saranno pubblicati sui siti delle amministrazioni e parametrati a quelli previsti dalla legge.

L'ottica perseguita dal dl semplificazioni è quella di una "Pubblica amministrazione alleata di questa ripresa, non solo percepita come più semplice", ha aggiunto. (ANSA).