Borsa: Milano corre con le banche, su Leonardo

(ANSA) - MILANO, 06 LUG - Corre la Borsa di Milano (+2,2%) nella mattina della prima seduta di settimana, giornata di avvio del collocamento dei nuovi Btp Futura. In linea con il resto d'Europa e sulla scia dell'ottimismo in Asia, Piazza Affari vede banche a trainare in positivo e lo spread Btp-Bund a 167 punti.

La migliore è Unicredit (+4,6%), poi Intesa (+3,4%) mentre si apre il periodo di offerta dell'Ops su Ubi (+2,3%), e sale anche Banco Bpm (+3,6%). Rimbalza Leonardo (+4%) e c'è ottimismo per Fca (+3,4%).

In positivo i petroliferi, da Tenaris (+3,2%) a Saipem e Eni (entrambe +2,7%), con il greggio che torna a cresce (wti +0,8%) a 40,9 dollari al barile, mentre l'oro è piatto (+0,04%).

Unico titolo in rosso del listino principale è Hera (-0,3%) e sono deboli Diasorin (+0,1%), Inwit (+0,5%) e Recordati (+0,8%).

Bene Atlantia (+2,8%), Poste (+2,3%) e Tim (+2%). Tra i semiconduttori guadagna Stm (+1,2%) e nel lusso Moncler (+1,4%).

(ANSA).