Borsa: Milano sale a +1,9%, in testa le banche

(ANSA) - MILANO, 02 LUG - Borsa di Milano di slancio con le banche. Il Ftse Mib sale dell'1,9% a 19.698 così come i listini europei che avanzano su indicazioni positive relative a test su vaccini al Covid-19 . A Piazza Affari sono in testa Unicredit (+4%) Banco Bpm (+3,85%), Mediolanum (+3,34%). A seguire Intesa Sanpaolo (+3%), Mediobanca (+3,15%), Fineco (+2,33%), Ubi (+2,94%). Tra i big buon passo anche per Atlantia (+2,79%), Banca Generali (+2,46%). (ANSA).