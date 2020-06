Borsa: Europa senza direzione, Milano (-0,6%)

(ANSA) - MILANO, 30 GIU - Le Borse europee si mostrano deboli e in cerca di una direzione. Sui mercati pesa il comparto dell'energia (-1,9%), con il prezzo del petrolio in calo.

Piazza Affari (-0,6%) è la peggiore del Vecchio continente.

In rosso Londra (-0,5%) e Madrid (-0,4%), piatta Parigi (-0,03%) mentre è in lieve rialzo Francoforte (+0,2%).

A Piazza Affari rallenta Mediobanca (-3%). Male anche Banco Bpm (-1,8%), Ubi (-1,6%), Unicredit (-1,3%) e Intesa (-1,1%).

Male il settore dell'energia con Eni (-1,8%), Tenaris (-1,6%) e Saipem (-1,2%). Seduta all'insegna del rialzo per Stm (+2,1%), Terna (+1,2%), Snam (+1%) ed Fca (+0,6%). (ANSA).