Borsa: Asia chiude in rialzo dopo Fed, si guarda a crescita

(ANSA) - MILANO, 26 GIU - Le Borse asiatiche chiudono in rialzo dopo le decisioni della Fed e con l'ottimismo degli investitori per nuovi stimoli alla crescita economica globale.

Con i listini della Cina chiusi per festività, sui mercati azionari resta alta l'attenzione per una nuova ondata di contagi.

Chiude in rialzo Tokyo (+1,13%). Sul mercato dei cambi lo yen è poco variato sul dollaro a 107, e sull'euro poco sopra a 120.

In terreno positivo anche Seul (+1,05%) e Mumbai (+0,64%). In controtendenza Hong Kong (-0,85%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo dall'Italia i dati sul deficit pubblico del primo trimestre e la fiducia delle aziende e dei consumatori. Dagli Stati Uniti previsto l'indice dei prezzi di spesa per consumi. (ANSA).