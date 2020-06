Da primo luglio bollette in calo per il gas, rincara la luce

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - Dopo i forti ribassi del secondo trimestre, caratterizzato dal lockdown per il coronavirus (-18,3% l'elettricità e -13,5% il gas), a partire dal primo luglio e per il terzo trimestre 2020 le bollette per le famiglie in servizio di maggior tutela segneranno ancora un calo per il gas, pari a -6,7%, e un rialzo per l'elettricità, +3,3%. Lo rende noto l'Autorità per l'energia e l'ambiente, spiegando che il rincaro della luce è legato ai costi per il funzionamento del sistema. Al lordo delle tasse, rispetto allo scorso anno la famiglia tipo beneficia di un risparmio complessivo di 212 euro all'anno. (ANSA).