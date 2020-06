Marcegaglia, scritto interesse per Ast

"Non abbiamo ufficializzato alcuna offerta perché stiamo aspettando un segnale dalla proprietà, abbiamo però segnalato per iscritto il nostro interesse, che non è estemporaneo, ma risale a diversi anni fa": lo ha detto stamani Antonio Marcegaglia, presidente dell'omonimo gruppo siderurgico, a Terni per ribadire ad istituzioni e sindacati il proprio interesse per Acciai speciali Terni. Con lui la sorella Emma, ad del gruppo.

"Saremo da soli in partnership? È tutto da vedere, sicuramente vogliamo essere protagonisti" ha aggiunto Marcegaglia. Il quale ha quindi risposto "assolutamente sì" a chi gli chiedeva se l'interesse del gruppo è per tutto il sito nella sua unitarietà.

"È un semplice dire alle istituzioni chi siamo - ha quindi spiegato Emma Marcegaglia -, quale è la nostra storia industriale e questo nostro interesse per un progetto industriale importante. Conosciamo molto bene l'acciaieria, le persone e il settore". (ANSA).