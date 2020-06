Dl Rilancio:Patuanelli,a regime bollette pmi giù da 4% a 97%

"Per le pmi entra a regime anche la riduzione degli oneri di sistema sulle bollette elettriche da maggio a luglio 2020, e non sarà necessaria alcuna domanda: la riduzione dei costi, dal 4% al 97% a seconda della potenza impiegata, sarà automatica. Questo, assieme ai pagamenti di 12 miliardi di debiti della pubblica amministrazione, all'abolizione dell'Irap, di Tosap e Cosap, porterà un po' di ossigeno alla stretta imposta dal Covid". Lo scrive su Fb il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, ricordando che da oggi si può anche scaricare il modulo per fare richiesta del contributo a fondo perduto per le Pmi, che partiranno da lunedì.

"Si tratta - sottolinea - di liquidità immediata a favore di società e imprese individuali con ricavi fino a 5 milioni di euro. Un'altra misura arriverà dunque a regime grazie al lavoro dell'Agenzia delle Entrate, che ringrazio per aver agito velocemente e per aver creato un modulo semplice".