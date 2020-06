Borsa: Milano -0,5%, effetto Ocse e greggio, spread a 182

(ANSA) - MILANO, 10 GIU - Piazza Affari si conferma in calo dopo l'inversione di rotta a seguito delle stime dell'Ocse, che per l'Italia parlano di un calo del 14% del Pil in caso di ritorno della pandemia Con lo spread in aumento a 182 punti l'indice Ftse Mib cede lo 0,5%, in linea con Londra e Francoforte, ma peggio di Madrid e Parigi (-0,1% entrambe).

Positivi i futures Usa in vista delle richieste di mutui e della decisione della Fed sui tassi. In particolare scivolano i bancari Bper (-4,12%), congelata anche per eccesso di volatilità, Unicredit (-2,3%, Intesa (-1,2%), che dovrà rispondere ai rilievi dell'Antitrust per l'Ops su Ubi -0,94%).

Segno meno anche per Banco Bpm (-0,9%). Pochi i rialzi, limitati a Tim (+2,8%), Moncler (+1,82%), Diasorin (+1%) e Snam (+0,54%), che ha annunciato due nuove accuisizioni e il lancio di un bond da 500 milioni nell'ambito del 'Transition Bond Framework' presentato ieri. Giù Fca (-2,18%) e, con il calo greggio Wti sotto i 38 dollari (-3%), Eni (-1,9%) e Saipem (-2,66%). (ANSA).