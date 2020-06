Borsa: Europa prosegue debole, attesa Lagarde

(ANSA) - MILANO, 08 GIU - Le Borse europee si confermano deboli a metà seduta mentre i future su Wall Street sono positivi. Sotto la lente, nel primo pomeriggio, l'intervento all'Europarlamento della presidente della Bce, Christine Lagarde. Lo spread tra btp e bund resta stabile a 170 punti. Lo Stoxx 600, l'indice paneuropeo, lima e cede meno di mezzo punto percentuale con i finanziari in luce ed in particolare acquisti sui bancari. Restano invece le vendite sui titoli legati all'informatica e al farmaceutico. Nel settore Astrazaneca che si è fatta avanti con Gilead, lascia il 2,5 per cento.

Tra le singole Piazze Parigi cede lo 0,55%, Francoforte lo 0,60% con il crollo record della produzione tedesca ad aprile.

Londra viaggia sopra la parità mentre Milano lima a +0,25%. Sul Ftse Mib sempre di gran passo Mediobanca (+4,9%), Bper (+4,6%), Ubi (+3,4%) e con il petrolio in rialzo (Wti a 39,9 dollari al barile) Saipem (+5,6%). (ANSA).