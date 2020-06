Fase 3: a Torino linea tutta 4.0 per produrre mascherine

(ANSA) - TORINO, 05 GIU - Nasce a Torino una linea pilota automatica e digitalizzata per la produzione di mascherine chirurgiche destinate alle imprese e alla collettività.

L'iniziativa è del Competence Industry Manufacturing 4.0, costituito da Politecnico e Università di Torino con 23 partner industriali, che ha messo a disposizione le proprie competenze e asset.

Consentirà di testare tecnologie innovative e materiali sempre più ecosostenibili e di replicare linee automatiche di produzione di dispositivi di protezione Individuali presso altre aziende. E' basata su sistemi modulari che minimizzano i costi di investimento e una componentistica "aperta" per consentire miglioramenti hardware e software e testing di soluzioni innovative 4.0 da parte delle imprese e delle start up. Il processo produttivo consente di realizzare 80 pezzi al minuto e può essere a ciclo continuo. Al progetto partecipano pmi innovative: Tecnocad, responsabile della produzione, Nicma Group, che si occuperà della diffusione delle mascherine e Icre che sta già operando per replicare questa iniziativa. "Una dimostrazione concreta e tempestiva di come la competenza, la tecnologia, il gioco di squadra e un approccio sistemico possano consentire operazioni sinergiche e allo stesso tempo funzionali ai bisogni reali della collettività e allo sviluppo economico delle filiere produttive", spiega il ceo di Cim 4.0 Enrico Pisino. (ANSA).