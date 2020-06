Borsa: Milano prosegue in calo (-0,6%), giù Atlantia

La Borsa di Milano prosegue in calo, in linea con gli altri listini del Vecchio continente. Il Ftse Mib cede l'1% a 19.499 punti. Stabile lo spread tra Btp e Bund a 189 punti base con il rendimento del decennale italiano all'1,54%.

A Piazza Affari giù Atlantia (-3,4%), in attesa che il Governo decida sulla concessione a Autostrade per l'Italia. In calo anche il comparto dell'auto con Fca (-2,4%) e Cnh (-3%).

Male Leonardo (-2,2%) e Mediobanca (-2,3%).

In rosso le banche con Bper e Ubi (-1,8%), Unicredit (-1,4%) e Intesa (-1%).

In positivo Italgas (+1,9%), Campari (+1,1%) , Recoardi (+0,8%) e Snam (+0,6%). (ANSA).