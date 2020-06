Superano quota 480 mila le richieste di prestiti garantiti

Si stabilizzano a 2,4 milioni per un valore di 260 miliardi, le domande di adesione alle moratorie sui prestiti e superano quota 480 mila le richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese presentati al Fondo di Garanzia per le Pmi. E' quanto rileva la Task force sulle misure di liquidità formata da Mef, Mise, Bankitalia, Abi, Mcc e Sace secondo cui oltre 439.738 richieste sono riferite a finanziamenti fino a 25.000 euro, con percentuale di copertura al 100%, per un importo finanziato di circa 9,0 miliardi di euro.

Attraverso 'Garanzia Italia' di Sace sono state concesse garanzie per 418 milioni di euro, su 44 richieste ricevute.