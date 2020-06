Borsa: Milano accelera con dopo ordini record Btp

Gli ordini record per il Btp sindacato a 10 anni, con una domanda oltre 85 miliardi di euro, spingono la borsa di Milano. La corrente di acquisti in Piazza Affari cresce anche in attesa delle decisioni della Bce di domani: l'indice Ftse Mib sale del 2,2% facendo meglio delle altre Borse europee, con Francoforte che cresce dell'1,7%, Parigi dell'1,6% e Londra dell'1,1%.

A Milano sempre molto forti Leonardo e Stm, in rialzo di oltre il 6%, mentre Tim e Diasorin restano deboli. (ANSA).