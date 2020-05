Mps: conferma Vestager a bad bank mette ali al titolo +15%

(ANSA) - MILANO, 29 MAG - Non ci sono ostacoli, secondo l'antitrust europeo alla creazione di una bad bank da parte di Mps e ora manca sola il via libera della Bce. La conferma è arrivata della vicepresidente esecutiva della Commissione e responsabile della concorrenza Margrethe Vestager. Il titolo Mps, sugli scudi già in avvio di seduta, ha accelerato la sua corsa e guadagna intorno a metà seduta il 15,45%va 1,34 euro.

"Da quello che possiamo vedere non è un'operazione di aiuti, è stata decisa prima della crisi Covid - ha detto Vestager - siamo in contatto, abbiamo valutato i livelli, e abbiamo dato conforto agli italiani su questa questione". (ANSA).