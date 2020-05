Borsa: Milano +0,93%, corsa Leonardo, Bper

Piazza Affari si conferma positiva anche se lima leggermente il rialzo con lo spread che oscilla attorno ai 200 punti. Il Ftse Mib segna un +0,93% a 17.762 punti. Di slancio Leonardo (+4,12%) seguito da Bper (+3,42%) . Fca guadagna il 3,19% mentre Intesa è pronta deliberare il prestito chiesto per far fronte alle difficoltà dovute all'emergenza Covid-19%.

Dopo la volata della vigilia si appiattisce Autogrill (+0,13%). Sale dell'1,84% Atlantia mentre la ministra De Micheli ad Agorà sottolinea che ad oggi al ministero "non è arrivata nessuna comunicazione formale" che Autostrade "non voglia fare gli investimenti". Tra gli altri sono ben comprate Moncler (+3%), Stm (+3,24%) , Ferragamo (+3,2%). Vendite su Diasorin (-4,39%). (ANSA).