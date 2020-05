TK punta a partner o vendita per Ast

(ANSA) - TERNI, 18 MAG - Il gruppo Thyssenkrupp cerca un partner o una vendita per l'Ast di Terni. Lo rende noto il gruppo tedesco in una nota sul suo sito in cui aggiorna la sua strategia industriale. La società spiega che la sovracapacità in Europa è strutturale e "perciò Thyssenkrupp sta verificando possibili soluzioni di consolidamento per l'acciaio ed è aperta a tutte le opzioni".

La necessità di un consolidamento nel settore dell'acciaio si "è resa ancora più necessaria alla luce dell'emergenza coronavirus", sottolinea il gruppo tedesco.

"Per Ast, al momento abbiamo una sola certezza, verranno valutate tutte le opzioni capaci di garantire crescita e sviluppo a un'azienda come la nostra, che negli ultimi anni ha dimostrato di essere competitiva sul mercato e in grado di migliorarsi costantemente, anno dopo anno" ha intanto affermato l'amministratore delegato dell'acciaeria ternana, Massimiliano Burelli, in una lettera inviata a tutti i dipendenti. (ANSA).