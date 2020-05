Expo Dubai: Ferro (Ice) è volano ripresa Italia

Il rinvio di Expo Dubai al 1 ottobre 2021 permette ancora di più alle imprese italiane di cogliere le opportunità di business in una fase che sarà di ripresa per la nostra economia dopo la crisi legata alla pandemia globale. Così il Commissariato Italiano per Expo in una nota congiunta con l'Agenzia Ice il cui presidente, Carlo Ferro, ha voluto confermare il senso della collaborazione con un video messaggio rivolto al Commissariato per la Partecipazione dell'Italia e visibile sul sito istituzionale www.italyexpo2020.it e sui canali social.

"Quella di Dubai sarà una grande Esposizione Universale, un grande momento, un'opportunità di business per le imprese italiane", sottolinea Ferro nel video. "L'Ice è a fianco del Commissariato italiano e delle imprese italiane per far incontrare a Dubai il maggior numero possibile di operatori esteri".

L'Agenzia Ice, l'organismo attraverso cui il governo favorisce il consolidamento e lo sviluppo economico-commerciale delle imprese italiane sui mercati esteri nonché la promozione degli investimenti diretti esteri nel nostro Paese, ha da tempo intrapreso un percorso in questa direzione con il Commissariato per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione Universale.

Il claim della partecipazione dell'Italia all'Esposizione Universale, 'Beauty connects people', prosegue la nota, ben si addice "al bello e al ben fatto del Made in Italy, che vogliamo comunicare e portare nel mondo sempre di più - aggiunge Ferro - per fare dell'export il driver della ripresa delle imprese come è stato il driver della crescita delle nostre economie in questi anni".

Già nell'evento "One Year to Go: il sistema d'impresa a Expo 2020", tenutosi lo scorso ottobre a Roma alla presenza del sottosegretario agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale Manlio Di Stefano, del ministro dello Sviluppo e dell'Ambasciata degli Emirati Arabi Uniti in Italia, Ali Khalifa Al Nuaimi del Commissario generale per l'Italia a Expo Dubai Paolo Glisenti, il presidente dell'ICE Carlo Ferro aveva indicato le linee guida di questa collaborazione. (ANSA).