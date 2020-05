Fase 2: azienda romagnola di allestimenti progetta spiagge

(ANSA) - RAVENNA, 13 MAG - Dagli allestimenti fieristici alla riorganizzazione delle spiagge. Così un'azienda romagnola, da anni impegnata nella progettazione di manifestazioni e show-room, si è riorganizzata per intercettare anche i bisogni dei gestori di stabilimenti balneari che devono pianificare la riapertura in base alle recenti disposizioni regionali. Alcuni avrebbero già manifestato interesse.

La Alfiere di Fusignano, ditta con sede nel Ravennate, sta progettando attrezzature per il consumo dei pasti sotto l'ombrellone, per le delimitazioni degli spazi necessari per le distanze di sicurezza, le corsie per i transiti, gli accessi e le uscite, i servizi di sanificazione in spiaggia. I progetti, dopo un sopralluogo, potrebbero essere stilati anche nel giro di tre giorni. (ANSA).