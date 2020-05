Borsa: Europa apre in calo, attenzione su andamento pandemia

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - Le Borse europee aprono in calo con gli investitori che restano cauti sull'andamento della pandemia da Covid-19. La fase di ottimismo per la ripartenza risente dei timori di nuovi contagi e dell'attesa di maggiori dettagli sugli strumenti da utilizzare per dare impulso all'economia. Sul fronte valutario è poco mosso l'euro sul dollaro con la moneta unica che si attesa a 1,0815 sul biglietto verde.

In rosso Francoforte (-0,44%), Londra (-0,42%), Parigi (-0,37%). Piatta Madrid (+0,01%) (ANSA).