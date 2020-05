Borsa: Europa poco mossa, Milano stabile

(ANSA) - MILANO, 06 MAG - Borse europee poco mosse dopo il clima di incertezza che si è ricreato con il dato deludente sugli ordini di fabbrica in Germania. Un tracollo (-15,6%) che viene in parte controbilanciato dalla fiducia in calo ma migliore delle stime dei responsabili acquisti delle aziende (Pmi) in Italia, in Germania e nell'Ue, mentre si sono fermati sotto le stime in Francia. Londra (+0,04%) e Milano (-0,02%) sono in parità Francoforte e Parigi (-0,4% entrambe) e Madrid (-0,8%) è in calo.

Positivi i futures Usa, nonostante il calo del greggio dopo la corsa della vigilia. Proprio il comparto petrolifero è oggetto di prese di beneficio, da Eni (-0,6%) e Saipem (-1%) in Piazza Affari, Shell (-1,12%) e Bp (-0,4%) a Londra e Total (-1,91%) a Parigi. A Francoforte cedono Lufthansa (-1,61%) e Daimler (-0,6%). (ANSA).