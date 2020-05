Rfi, per 2020 in programma gare per 13,8 mld

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - "Per l'anno 2020 abbiamo in programma il lancio di gare per 13,8 miliardi in tutti i settori: sia opere medio grandi, sia opere sul territorio, servizi, fornitre e mateteraiali". Lo ha detto l'a.d. di Rete Ferroviaria Italiana Maurizio Gentile in audizione alla commissione Trasporti della Camera, precisando le risorse sono così articolate, 7,5 miliardi sui progetti e 6,3 miliardi sui programmi". (ANSA).