Borsa: Milano +1,8%, in luce Eni e Saipem

(ANSA) - MILANO, 05 MAG - Piazza Affari si conferma ben intonata. Dopo aver strappato a +2%, Il Ftse Mib lima a +1,8% a 17.336 punti. Con i prezzi del petrolio saliti per il quinto giorno consecutivo corrono Eni (+4,86%), Saipem (+4,03%) e Tenaris (+4%).

In luce anche Fca (+3,85%) e Intesa Sanpaolo (+2,86%) attese dalle trimestrali. Sempre tra le banche, con lo spread tra btp e bund stabile a 231 punti base, sono ben comprate Ubi (+2,7%), Fineco (+2,5%), Mediobanca (+2,26%). Unicredit (+1,75%) è in linea con il listino con il cda oggi per l'esame dei conti che saranno diffusi domani. In rosso Ferrari dopo la trimestrale e i target rivisti a causa delle incertezze legate all'emergenza Covid. Vendite anche su Buzzi (-0,86%) e Recordati (-1,17%).

(ANSA).