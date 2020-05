Coronavirus: danni gravi a fatturato per 75% delle Pmi

(ANSA) - MILANO, 04 MAG - Tre piccole e medie imprese su quattro in Italia hanno subito danni gravissimi al fatturato per l'emergenza Coronavirus. Emerge da un'indagine su circa 600 operatori di Promos Italia, l'agenzia per l'internazionalizzazione del sistema camerale.

Secondo il sondaggio, oltre il 24% delle Pmi ha accusato in marzo e aprile un calo dell'80% dei ricavi, il 17% dal 60% all'80%, oltre il 19% dal 40% al 60%, il 14% delle aziende dal 20% al 40%. Una riduzione di circa il 10% viene registrata dal 5,7% delle Pmi e solo il 3,3% indica di non aver subito perdite.

