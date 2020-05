Coronavirus, casa moda J Crew in bancarotta

(ANSA) - NEW YORK, 4 MAG - J Crew, la casa di moda 'preppy' resa famosa da Michelle Obama, va in bancarotta: è la prima vittima, nel settore delle vendite al dettaglio americano, a gettare la spugna a causa del coronavirus.J Crew ha raggiunto un accordo con i suoi creditori per ristrutturare il debito e si è assicurata una linea di credito da da 400 milioni di dollari.

"Mentre attendiamo di riaprire i nostri punti vendita il più rapidamente possibile e in sicurezza, questa ampia ristrutturazione finanziaria dovrebbe consentire alle nostre attività e ai nostri marchi di prosperare per i prossimi anni", afferma Jan Singer, l'amministratore delegato di J Crew. (ANSA).