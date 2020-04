Italgas, investimenti 206 mln trimestre

(ANSA) - MILANO, 29 APR - Italgas ha chiuso il primo trimestre con investimenti tecnici in crescita del 35,2% a 206 (Rpt 206) milioni di euro. I ricavi sono saliti del 5,2% a 327,1 milioni e il Mol del 3,7% a 227,3 milioni. In calo del 13,2% l'utile netto a 74,9 milioni. Secondo l'amministratore delegato Paolo Gallo Italgas non ha risentito degli effetti dell'emergenza Covid, quanto piuttosto di una "regolazione tariffaria particolarmente penalizzante" dallo scorso 1 gennaio, che non ha impedito però di mantenere l'utile operativo "in linea" con il precedente a 122,9 milioni. Gallo ha sottolineato il ruolo degli investimenti come "ulteriore impulso e stimolo in vista della 'Fase 2' per la ripartenza delle Paese", mentre "l'emergenza globale Covid-19, che ci ha colpito nelle ultime settimane, ha visto tutte le persone di Italgas reagire con grande determinazione per assicurare al Paese la continuità del servizio".