Borsa: Europa in calo ma Milano +0,78%

Borse europee tutte in negativo ad eccezione di Milano (+0,78% a 16.896 punti), con il Pmi dell'Eurozona al nuovo minimo storico così come il Pmi tedesco che sintetizza l'andamento dell'attività manifatturiera e dei servizi. Londra cede lo 0,41%, Parigi lo 0,22% e Francoforte lo 0,84%, mentre l'indice d'area Stoxx lascia sul terreno mezzo punto con le vendite che piegano in particolare i titoli legati ai beni di prima necessità e ai servizi di comunicazione. Lo spread tra btp e bund è in area 244 punti base. Prosegue il rialzo del petrolio con il Wti del 10,5%. L'euro resta poco mosso sul dollaro con la moneta unica a 1,079 sul biglietto verde. I future sul Wall Street sono in negativo mentre la lente dei mercati, lato Europa, è sul Consiglio Ue. A Piazza Affari resta l'evidenza di Atlantia (+4,65%), Moncler (+2,54%), Eni (+2,41%).