Shell: zero emissioni entro il 2050

(ANSA) - ROMA, 16 APR - Il colosso petrolifero anglo-olandese Royal Dutch Shell si è impegnato a raggiungere entro il 2050 l'obiettivo di emissioni zero. "Le aspettative della società sono cambiate rapidamente nel dibattito sui cambiamenti climatici", si legge in un comunicato del gruppo. "Shell ora ha bisogno di andare oltre con le nostre stesse ambizioni, motivo per cui miriamo a essere un business dell'energia a emissioni zero entro il 2050 o anche prima. La società e i nostri clienti non si aspettano nulla di meno", ha dichiarato l'amministratore delegato Ben van Beurden.