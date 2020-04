Sito Inps funziona, entrate scaglionate

Il sito Inps oggi funziona con entrate scaglionate per patronati e consulenti dalle 8.00 alle 16.00 e per i cittadini dalle 16.00 alle 23.59. L'Inca Cgil, patronato del sindacato fa sapere che al momento non ci sono problemi di accesso ma arrivano invece segnalazioni di cittadini che non riescono a entrare in MyInps o una volta entrati si trovano di nuovo davanti le schermate con le identità di altri utenti (gli stessi pubblicati ieri). Alla riapertura, ha spiegato il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, "le domande sono continuate ad arrivare. Stamattina all'una le domande pervenute erano già 517.529 e contemporaneamente il sito, sino a mezzanotte, ha subito un ulteriore attacco molto importante ma è riuscito comunque a rimanere in piedi".