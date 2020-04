Borsa: Milano sale (+1,9%),rally greggio

(ANSA) - MILANO, 2 APR - Guadagna la Borsa di Milano (+1,9%), in salita insieme al resto delle Piazze europee e Wall Street, col petrolio in rally. Lo spread Btp-Bund torna a scendere e arriva sotto 191 punti, mentre le banche migliorano, con Banco Bpm (+3,3%), Ubi (+2,2%), meno Intesa (-0,1%) e Unicredit (-1,6%). A proseguire il rally, con la corsa del greggio (wti +22,9%) sono i petroliferi, da Saipem (+11,2%), Eni (+9,5%) e Tenaris (+5,3%). In cima al Ftse Mib anche Snam 8+5,9%) e Atlantia (+5,4%), così come Poste (+4%). Bene anche Pirelli (+3,6%) grazie a nuovi soci e alleanze.

In sofferenza invece Stm, l'industria in generale, con Prysmian (-0,9%) e Buzzi (-0,6%), così come le auto, da Ferrari (-1,5%) a Fca (-1,1%).