Borsa: Europa chiude positiva

(ANSA) - MILANO, 2 APR - Chiusura in positivo per le principali Borse europee. La migliore è stata Londra (+0,4%) a 5.480 punti, seguita da Parigi (+0,3%) a 4.220 punti e Francoforte (+0,2%) a 9.570 punti. In leggero negativo Madrid (-0,08%) a 6.574 punti.