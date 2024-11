Mattarella: 'L'integrazione potente fattore di sicurezza'

"Sta crescendo la presenza di aziende guidate da cittadini immigrati. Dal commercio giunge pertanto anche un impulso all'integrazione, potente fattore di sicurezza". Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'Assemblea Nazionale Confesercenti.

"Lei segnala, presidente, sulla base della riduzione, in termini reali, dei consumi delle famiglie nel primo semestre del corrente anno, la preoccupazione del diffondersi di un clima di sfiducia, quasi che i fondamentali positivi dell'economia non riescano a bilanciare gli effetti del clima di conflittualità politica e istituzionale. I tempi facili sono un inganno", ha detto ancora Mattarella, riferendosi all'intervento precedente della presidente Patrizia De Luise

"Il nostro ordinamento è qualcosa di più di un insieme di norme e di forme - ha aggiunto il capo dello Stato - . La democrazia è sostanza. Si invera in uno sviluppo sociale dove libertà, uguaglianza, equità rappresentano l'obiettivo e lo spirito di iniziativa è incoraggiato da istituzioni non invasive e da poteri non accentrati. Con questo prezioso bagaglio andiamo incontro ai tempi nuovi".

