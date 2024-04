Question time con i ministri Ciriani, Piantedosi e Tajani

Alle 15 il question time.

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, risponde a una interrogazione - rivolta al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti - sulla direttiva della Guardia costiera relativa a condizioni di intervento per il soccorso delle imbarcazioni di migranti, ai fini della piena salvaguardia della vita umana in mare (Orfini - PD-IDP); a una interrogazione - rivolta al ministro dell'Ambiente - sulla compatibilità ambientale del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina (Morfino - M5S); a una interrogazione - rivolta al ministro dell'Agricoltura - sulle misure a salvaguardia della filiera suinicola e delle connesse esportazioni, in relazione al contrasto della peste suina africana, con particolare riferimento al contenimento della diffusione dei cinghiali (Gadda - IV-C-RE).

Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, risponde a interrogazioni sulla sospensione della collaborazione con la guardia costiera libica, anche alla luce di un attacco armato nei confronti di una nave del soccorso civile battente bandiera italiana (Fratoianni - AVS); sulle modalità di inoltro delle domande inerenti ai cosiddetti "decreti flussi" e ai controlli sulla regolarità delle istanze presentate (D'Alessio - AZ-PER-RE); sulle iniziative volte a garantire condizioni di sicurezza negli atenei, alla luce di recenti episodi di contestazione e manifestazioni di protesta (Colucci - NM(N-C-U-I)-M); sulle iniziative volte a scongiurare il trasferimento delle scuole di polizia di Brescia e Piacenza (Bordonali - Lega); sull'iter del disegno di legge in materia di sicurezza pubblica, a tutela delle forze di polizia (Foti - FDI).

Il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, risponde a una interrogazione sugli esiti della recente riunione dei ministri degli Esteri del G7 e ulteriori iniziative nel quadro della Presidenza italiana (Bagnasco FI-PPE).

Ciriani, dal Mase valutazione di impatto ambientale completa sul Ponte. La scelta operata dalla Commissione tecnica dell'Ambiente "è quella di procedere ad una valutazione di impatto ambientale esaustiva e completa e che non si limiti ad integrare la valutazione a suo tempo effettuata ma provveda a un nuovo esame dei vari profili di interesse ambientale connessi all'intervento". Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, al question time alla Camera. Il ministro ha sottolineato che le integrazioni e gli approfondimenti richiesti dalla Commissione "sono assolutamente in linea con le procedure per opere assimilabili e finalizzati a poter valutare in modo più rigoroso l'impatto delle opere".

