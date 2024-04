Question time alla Camera con 5 ministri, anche Nordio e Valditara

Si svolge oggi, mercoledì 17 aprile, alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento.





Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, risponde a una interrogazione sulle iniziative in materia di compensazione dei crediti di imposta per gli investimenti "Transizione 4.0" (Marattin - IV-C-RE).

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, risponde a una interrogazione sulle iniziative, anche di carattere ispettivo, in relazione ai tempi di adozione di un decreto di confisca relativo a reati ambientali compiuti nella cosiddetta Terra dei fuochi (Auriemma - M5S).

Il ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, risponde a una interrogazione sulle iniziative in materia di semplificazione amministrativa, al fine di rendere più efficiente il rapporto tra pubblica amministrazione e utenti (Russo - FI-PPE).

Il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, risponde a interrogazioni sulle iniziative per una revisione delle limitazioni relative all'utilizzo del palangaro per la pesca sportiva (Pastorino - Misto-+Europa); sulle iniziative in relazione al Piano nazionale di utilizzo sostenibile dei pesticidi (Evi - AVS); sulle iniziative per la tutela del comparto suinicolo italiano in relazione alla diffusione della peste suina africana (Benzoni - AZ-PER-RE); sulle iniziative per il contrasto alla contraffazione ai danni del comparto agricolo (Foti - FDI)

Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, risponde a interrogazioni sulle dichiarazioni relative all'adozione di un provvedimento in materia di articolazione del calendario scolastico (Manzi - PD-IDP); sull'annunciato provvedimento relativo all'articolazione del calendario scolastico e iniziative per favorire l'integrazione, con particolare riferimento al "Piano estate" (Sasso - Lega); sulle iniziative per una campagna di informazione a favore degli studenti in tema di transizione energetica (Lupi - NM(N-C-U-I)



Riproduzione riservata © Copyright ANSA