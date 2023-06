Il caso Mortara, dal saggio al romanzo

(di Francesca Chiri) (ANSA) - ROMA, 09 GIU - DANIELE SCALISE, UN POSTO SOTTO QUESTO CIELO (Longanesi, pp. 252, euro 16,90) Il suo saggio, in cui 26 anni fa ricostruiva la storia di Edgardo Mortara, il bambino strappato a forza, nel 1858, dalla sua famiglia ebrea per affidarlo alle 'cure della Chiesa cattolica, ha liberamente ispirato Marco Bellocchio nella genesi del film Rapito. Ora Daniele Scalise, in una felice quanto casuale concomitanza di tempi, porta nelle librerie il romanzo della "storia tragica, infame di questo sopruso, di questa violenza". Perché dice in un'intervista all'ANSA, "non c'è altro aggettivo per definire l'orrore di questa vicenda". "Il film di Bellocchio l'ho visto e condivido quello che dice il Guardian: è appena uscito ma è già un classico della cinematografia. Bellocchio ha una potenza visiva, una capacità di racconto e racchiude una coincidenza di meraviglie, dalla recitazione al montaggio, alla luce, ai costumi. Un vero gioiello che ti lascia senza fiato" dice Scalise, per nulla geloso della paternità della scoperta. E d'altra parte Bellocchio "lo scrive nei titoli del film di essersi liberamente ispirato al mio saggio: e dico liberamente con grande gioia ed orgoglio". La vicenda era stata scoperta da Scalise, giornalista e scrittore, autore di saggi e di inchieste sull'antisemitismo, incuriosito da una piccola nota scovata ne La storia degli ebrei in Italia di Attilio Milano. "Decisi di prendermi un anno sabatico e di partire per andare a cercare documenti su questa vicenda. Aiutato dalle fonti raccolte nel mondo, negli archivi del Vaticano, nelle biblioteche ebraiche negli Stati Uniti e a Roma, ho ricostruito la storia ed il contesto che era quello del precipitare del potere temporale della Chiesa". Perché, osserva, "c'è una stretta connessione tra la storia di Edgardo e il contesto: Pio IX aveva utilizzato questa vicenda non solo perché era abituato a gesti prepotenti e arroganti nei confronti delle comunità ebraiche, ma perché sentiva che la terra gli crollava sotto i pedi e voleva dare un segno della sua potenza. Lui ha vinto una battaglia, ma perso una guerra". Poi con il romanzo "ho mantenuto il racconto storico e introdotto personaggi di invenzione. Mi interessava molto esplorare l'animo e la psiche di questo povero bambino, ragazzo ed uomo, la cui esistenza è stata maciullata da questa storia".

E anche qui non è invenzione: "Ho trovato i piccoli diari che Edgardo aveva scritto nel convento in cui è cresciuto". La cosa importante, odesso, è che "dopo 165 anni il caso Mortara è esploso" e ora che è deflagrato ci interroga tutti: "la vera questione della religione cattolica è quella dell'antisemitismo".

E per fare un parallelo con le questioni di violenza che affliggono il mondo femminile, "io penso che così come nel primo caso ci sia un problema che i maschi si devono intestare per risolverlo, nel caso dell'antisemitismo il problema per risolverlo è nelle mani dei non ebrei". (ANSA).