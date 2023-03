(di Elisabetta Stefanelli) (ANSA) - ROMA, 24 MAR - VINCENZO ALIOTTA, 'UN PASSO ALLA VOLTA. La vita oltre le dipendenze', a cura di Barbara Bonomi Romagnoli GIUNTI, pag. 123, Euro 15,00) - Un passo alla volta si recupera la propria vita segnata dalla dipendenza, quella dall'alcol prima di tutto. I passi sono in tutto 12 e li racconta il volume firmato da Vincenzo Aliotta, a cura di Barbara Bonomi Romagnoli, in un viaggio emotivo, medico, geografico e soprattutto sociale nella realtà delle dipendenze, alcolismo prima di tutto.

I 12 passi sono quelli messi in pratica dagli alcolisti anonimi e segnano altrettanti capitoli di questo interessante volume che racconta nascita e lavoro del Centro Recupero Dipendenze San Nicola di Piticchio, in provincia di Ancona. Aliotta è il fondatore e Barbara Bonomi Romagnoli una giornalista che mette la sua curiosità al servizio di una vicenda che è storia personale, familiare, storia di volti con la loro esperienza messa al servizio degli altri, ognuno a modo suo.

C'è il fondatore prima di tutto, che nasce a Roma nel 1943 e si laurea in Lettere e Filosofia e poi a Trento in Sociologia che a un certo punto della sua vita, capisce che quella casa gialla tra le colline è il luogo dove la sua ricerca può trovare un senso. Figlio di uno psichiatra, non ha nessuna intenzione di fare il medico, ma è immerso nel lavoro del padre che si dedica alla malattia mentale in un momento in cui esistono ancora i manicomi. Per lui è determinante l'incontro la moglie Caterina, da poco scomparsa, che ha la madre e due sorelle alcoliste. Da questa esperienza nascono molte delle sue convinzioni, non ultima la necessità di coinvolgere la famiglia nel percorso di guarigione dalla dipendenza che è malattia e come tale va affrontata.

''Quando siamo finalmente partiti dieci anni fa - racconta Aliotta - era nuovamente cambiato il contesto sociale e culturale, non c'erano più i tossicodipendenti di una volta, alcolisti o eroinomani puri, all'abuso della sostanza si erano assommati seri disturbi di personalità e su questo sfondo, di tipo nettamente psichiatrico, si innestava una dipendenza che si caratterizzava in una doppia diagnosi rendendo il tutto molto più complesso. L'approccio resta comunque valido perché mira a curare le sofferenze di chi si convince, con la dipendenza, che la sostanza o l'alcol sia la via più breve per uscire dal dolore''.

Ed è soprattutto storia di persone, il libro e il centro, volti che sono l'espressione dell'esperienza e della fiducia che serve per uscire dal guado. Facendolo in tempo breve, perchè uno dei principi fondamentali del San Nicola è quello della brevità del soggiorno. C'è però chi, come Giuseppe qui ci rimane, per diventare counsellor in un luogo in cui anche il giardiniere diventa interfaccia dialogante, oltre al personale medico e specialistico ovviamente che ci mette però la sua storia personale. Non a caso proprio con una storia il libro si chiude, quella di Alessandro Rossellini, primo nipote di Roberto e figlio di Renzo che la sua storia l'ha raccontata anche in un documentario, The Rossellinis. Il libro sarà presentato martedì 28 marzo alla libreria Spazio Sette ore 19.15 con Vincenzo Alotta, Maria Elena Ridolfi, Giuseppe Tommasi, Barbara Bonomi Romagnoli. (ANSA).