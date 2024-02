Weekend al cinema con tanti film indipendenti

La settimana al cinema si è aperta con un cartoon giapponese nel più puro stile "anime", CITY HUNTER THE MOVIE: ANGEL DUST e si chiuderà il 24 febbraio per la gioia dei più piccoli con un altro cartoon ovvero PEPPA'S CINEMA PARTY realizzato per celebrare i vent'anni di uno dei personaggi più popolari dell'universo infantile, Peppa Pig. Ma già dal 20 febbraio il cinema d'autore ha preso il sopravvento complice l'inatteso trionfo di titoli indipendenti e di qualità che stanno monopolizzando il box office. Ecco dunque in sala:

- SOUND OF FREEDOM di Alejandro Gomez Monteverde con Jim Caviezel, Mira Sorvino, Bill Camp, José Zúñiga, Kurt Fuller, Eduardo Verástegui, Gerardo Taracena, Scott Haze, Ariel Sierra, Gary Basaraba, Manny Perez, Javier Godino, James Quattrochi, Gustavo Sánchez Parra. Autentica sorpresa al box office americano arriva nelle sale la vera storia di Tim Ballard, ex agente federale che, licenziato per una oscura vicenda, trova lavoro come vigilante e salva un ragazzino da un micidiale traffico di organi umani. Quando però Tim scopre che la sorellina del bimbo è ancora nelle grinfie di una pericolosa organizzazione internazionale. Lascia quindi il lavoro per viaggiare in sud America sulle tracce di un intrigo che scoprirà anche più orribile e difficile da sconfiggere.

- LA ZONA DI INTERESSE di Jonathan Glazer con Sandra Hüller, Christian Friedel, Ralph Herforth, Max Beck, Stephanie Petrowitz, Marie Rosa Tietjen, Lilli Falk, Wolfgang Lampl. Si chiamava Rudolf Höss l'autentico comandante del lager di Auschwitz, felicemente insediato in una graziosa villetta insieme alla famiglia a poche centinaia di metri dall'orrore.

L'inglese Jonathan Glazer (favorito nella corsa all'Oscar) sceglie di fotografare questa realtà facendo solo sentire (a mai vedere) la brutalità della bestia nazista, generando un contrasto doloroso tra la verità storica e la finta normalità del criminale, premuroso marito e padre. Si può amare o meno il film ma si tratta certamente di una grande lezione di etica e di cinematografia.

- BOB MARLEY, ONE LOVE di Reinaldo Marcus Green con Kingsley Ben-Adir, James Norton, Lashana Lynch, Michael Gandolfini, Anthony Welsh, Umi Myers, Nadine Marshall, Tosin Cole, Sundra Oakley, Hector Donald Lewis, Aston Barrett Jr., Nestor Aaron Absera, Cornelius Grant, Sheldon Shepherd, Naomi Cowan, Anna-Share Blake. Storico leader del movimento rastafariano, signore incontrastato della musica reggae, Bob Marley non è stato soltanto uno straordinario musicista, ma un'autentica icona dell'aspirazione alla libertà dal cielo della Giamaica (dove era nato poverissimo) fino all'Etiopia dove aveva trovato la sua patria spirituale. Il primo film che lo racconta (con approvazione della famiglia e impegno diretto del figlio) si concentra su un momento cruciale della sua vita, dai primi successi in patria fino al drammatico tentativo di ucciderlo da parte di un candidato politico di parte avversa. Sullo schermo ha il sorriso dolce e la feroce determinazione di un giovane e carismatico protagonista, Kingsley Ben-Adir, anche in azione come cantante.

- VOLARE di e con Margherita Buy e con Anna Bonaiuto, Giulia Michelini, Euridice Axen, Francesco Colella, Roberto De Francesco, Maurizio Donadoni, Pietro Ragusa, Massimo De Francovich, Elena Sofia Ricci. All'esordio come regista, Margherita Buy sceglie la chiave della commedia leggera per mettere in scena nevrosi e inquietudini che le appartengono. Nei panni di AnnaBI, attrice di serie tv che ha rinunciato alle possibilità di emergere come interprete di talento per la sua paura di volare, la donna adesso ha deciso di varcare l'oceano per andare a trovare la figlia, iscritta all'università in California. Si iscrive così a un corso dell'aeroporto per superare la sua fobia e fa così la conoscenza con un colorito gruppo di personaggi paradossali che condividono con lei lo stesso terrore del volo.

- MARTEDI' E VENERDI' di Fabrizio Moro e Alessio De Leonardis con Edoardo Pesce, Rosa Diletta Rossi, Pier Giorgio Bellocchio, Giorgio Caputo, Adamo Dionisi, Mirko Frezza, Aurora Menenti.

Seconda regia del cantautore romano che, in coppia con Alessio De Leonardinis, ama indagare personaggi al confine con la legalità, Moro racconta la storia di Marino, motociclista esperto e titolare di un'officina carica di debiti. Separato dalla moglie può vedere la figlia solo due giorni a settimana, ma nel resto del tempo accetta di fare da complice a una banda di rapinatori per rivolvere i suoi guai economici.

- LE SEDUZIONI di Vito Zagarrio con Andrea Renzi, Amélie Daure, Iaia Forte, Marit Nissen, Antonello Cossia, Serena Marziale, Antonella Stefanucci. Ritorno alla regia per il critico e professore Zagarrio che qui esplora l'universo femminile, partendo dalla storia di Stefano che dopo il divorzio vive come un eremita, travolto dalla solitudine. - EMMA E IL GIAGUARO NERO di Gilles De Maistre con Lumi Pollack, Paul Greene, Wayne Baker, Airam Camacho, Emily Bett Rickards, Kelly Hope Taylor, K.C. Coombs. Dopo "Mia e il leone bianco" il regista francese ritorna al suo tema favorito: l'amicizia tra uomini e animali. E' il caso della giovane protagonista che cresce nella foresta amazzonica in compagnia di Hope, un cucciolo di giaguaro. Portata dalla famiglia in America, la ragazzina viene a sapere che il suo amico a quattro zampe è in grave pericolo. Parte così all'avventura per salvare Hope.

Escono anche : uno dei più attesi cartoon giapponesi che figurano nel listino della distribuzione Eagle (DEMON SLAYER -L'ALLENAMENTO DEI PILASTRI), doppia puntata del cartoon giapponese reso celebre dalla tv; due film italiani indipendenti come THE CAGE di Massimiliano Zanin su una ragazza che si riscopre nel ring delle Mixed Martial Arts e VIA DON MINZONI N.6 di Andrea Caciagli che ripercorre la vera notte dell'autore costretto a lasciare la casa avita dopo la morte dell'adorata nonna; un horror di buona confezione come NIGHT SWIM di Bryce McGuire con una casa maledetta che porta sfortuna all'ex campione di baseball Ray Waller e alla sua famiglia



Riproduzione riservata © Copyright ANSA